韓國瑜北檢控告吳子嘉直播。

高雄市長韓國瑜針對《美麗島電子報》董事長吳子嘉指涉他有婚外情，還生了一名私生女一事在隱忍數天後，今天下午4點在律師陪同下前往台北地檢署按鈴提告，韓國瑜強力呼籲，希望檢察官儘快開庭調查釐清，還原真相。

據了解，吳子嘉昨晚在YouTube「吳董談大選」頻道指出，韓國瑜與新莊王小姐有十多年婚外情，兩人還生下一名女兒，大概十幾歲，並質疑韓國瑜在當選市長後，透過人提供高達千萬元生活照顧費供養王小姐母女。

韓國瑜上午受訪時表示，這件事海內外民眾都納悶誰能還原事實真相，「現在已經沒有辦法，只有檢察官，所以我們會提出告訴」，希望正式提告後，拜託檢察官儘快開偵查庭，傳喚與本案有關的相關人士，釐清事實真相。

韓國瑜還強調，他昨晚夜宿在大社區一戶單親家庭後，上午取消聯訪是因要趕到議會備詢，與「吳子嘉案」根本無關。他也與太太李佳芬理性討論過「吳子嘉案」，他從台北農產公司到接國民黨市黨部主委到參選高雄市長，這些抹黑其實沒有停過，遇到這些事情，他也都以平常心面對。

(中時電子報)