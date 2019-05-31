北市劉姓男子上月5日晚上8點搭乘266號公車，行經承德路、文林路一帶，見坐在最後排女子年輕貌美，竟解開褲子拉鍊把玩生殖器，女子從玻璃反光發現異狀，立刻開啟手機錄影模式蒐證，並通知公車駕駛將車開到派出所報警，男子竟辯稱「沒要給你看！」士林地檢署偵結，依妨害風化罪對劉男提起公訴。

30多歲的劉姓男子曾犯下強制猥褻罪，被家人送到照護機構居住，今年4月5日晚間8點12分，搭乘266號公車坐在最後1排右側位置，見被害女子坐在左側，心生淫念，變換座位坐到女子對面的座位。

女子發現公車左右晃動，但對面男子手臂上下擺動，第一時間視線被遮住，但從旁邊的大玻璃反光，發現男子裸露生殖器正在自慰，女子悄悄將手機切換成錄影模式，進行蒐證，並通知司機將車子開到警局報案。

劉男被捕後坦承把玩生殖器，但否認犯行，辯稱：「我沒有要給她看！」

檢察官根據被害女子錄影畫面、翻拍照片等證據，認定劉男公眾場所裸露性器官，為了滿足自己的性慾，涉犯妨害風化罪。

(中時 )