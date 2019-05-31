目前正在深圳進行的大陸卓球公開賽，台灣選手林昀儒與鄭怡靜聯手剛在混雙4強賽3比2擊敗了日本名將伊藤美誠／丹羽孝希，將與香港選手黃鎮廷／杜凱琹爭奪冠軍獎盃。

林昀儒與鄭怡靜在今年的阿曼公開賽攜手摘下冠軍，雖然先前在世錦賽沒有好成績，但本周來到深圳參加大陸公開賽，今日8強賽直落三輕取地主選手許昕／陳夢，經過短暫休息之後再次拿起球拍迎戰日本強敵。

林昀儒／鄭怡靜首局在丟士之後13比11獲勝，次局伊藤美誠／丹羽孝希11比6扳平，台灣老少配立刻11比8搶回優勢，日本組合11比4再度追平，決勝局林昀儒／鄭怡靜取得10比5聽牌優勢，日本選手連追帶趕的拿下3分，戰線一度吃緊，幸好林昀儒／鄭怡靜穩住陣腳，最終11比8贏得勝利。

香港選手黃鎮廷／杜凱琹11比7、7比11、4比11、12比10、11比4拍退北韓選手車孝心／HAM Yu Song。

陳思羽女單16強賽以1比4敗給了世界排名第3的地主名將王曼昱，世界排名第8的鄭怡靜以4比2力克世界排名20的羅馬尼亞選手史佐克絲，8強戰將遭遇世界排名第5的朱雨玲。

(中時電子報)