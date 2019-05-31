明年總統及立委大選，民進黨嘉義縣立委已確定提名人選，國民黨人選遲遲未定，嘉義縣黨部31日公告海區初選，6月3日下周一開始領表，目前表態參選的有國民黨文傳會副主委林江釧、縣議員王啟澧、黨員蔡義柏等人。

國民黨嘉義縣黨部今天公告海區立委提名初選登記期程，6月3日至6月5日每天上10時至下午4時受理領表登記，登記資格限定入黨或回復黨籍須滿4個月，領表登記共要繳110萬，包括領表10萬、保證金50萬及選務作業費50萬。

黨部主委蔡明顯說，若有2人以上完成登記，即展開協調，協調不成再辦初選，並針對民調方式、黨員投票時程協調，將在7初確定人選，山區參選立委的人選，將於近期公告，目標是希望7月山、海區立委參選人都確定。

至於嘉義市立委參選人的人選，據了解，目前採取協調式民調，29至31日由2家民調公司對傅大偉、張秀華、鄭光宏等3位現任議員做民調，但蔡明顯說，民調結果不公開，黨部仍會公告初選。

(中時 )