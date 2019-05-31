蔣揚基金會在端午節前夕招待100名街友與50名腦麻者到吃到飽火鍋餐廳用餐，安排義剪、安家輔導與發放扶助金，讓弱勢族群健康過佳節。

財團法人臺南市私立噶瑪噶居寺蔣揚社會福利慈善基金會31日在北區極鮮火鍋餐廳舉辦「2019年蔣揚粽夏有愛 關懷街友、腦麻弱勢者慶端午」活動，弱勢族群除可享用美食，還能免費接受義剪、安家輔導及發放扶助金及夏季衣物。

遊蕩街頭的街友們經常因為身體不適，成為醫院常客，不僅增加政府醫療成本，也成為社會公共衛生隱憂，蔣揚慈善基金會街友之家每年端午佳節定期邀街友餐敘，不僅讓街友感受端午節慶氣氛，也趁機於現場提供基本身體檢查。

今年端午關懷活動選在北區一家吃到飽火鍋餐廳舉行，邀約100名街友及腦麻協會50名腦麻之友共同參加，讓大家享用美食、發放夏衣，提供諮商輔導、發扶助金等。

蔣揚基金會創辦人洛本天津仁波切表示，活動除了提供物資關懷，最重要的是讓街友共聚一堂，希望基金會用匯聚眾人的大愛，幫助一時落難的街友啟動生命重生的延續，找回人生希望的路。

(中時 )