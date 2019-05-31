雖然美國對中國大陸電信巨擘華為展開全面封殺，將其列入出口管制名單，導致全球數家科技大廠中止與華為合作，美同時也呼籲盟友加入封鎖行列，傳統盟友之一的英國仍決定走自己的路，30日啟動首個5G網路，其中部分設備仍採用華為產品。外媒指出，美國總統川普可能將於近期訪英時，當面向英國政府施壓，威脅可能中止英美情報合作。

即使美國全面打壓華為，英國30日啟動首個5G網路中，部分設備仍採用華為產品。

據英媒《金融時報》（Financial Time）30日報導，英最大的英國電信（British Telecom, BT）旗下運營商EE啟動英國首個5G手機網路服務。雖然英國尚未明禁止使用華為設備，但仍受到美方華為禁令壓力，如全球第二大行動通訊網路公司沃達豐（Vodafone）與EE在Google宣布停止為華為新手機更新相關服務後，宣布暫停銷售華為5G手機。即使如此， EE仍決定其5G網路中的無線電接入網仍使用華為設備。

就在EE啟動英國首個5G網路的同日，英國廣播公司（BBC）還使用5G網絡直播早晨節目，BBC科技記者洛瑞（Rory Cellan-Jone）在推特分享了直播的幕後花絮，他將鏡頭對准了華為的設備，並說：「就是它，能夠支持我們進行全英首次5G電視直播！」

Irony alert - our live broadcast over 5G was delayed because the connection went down after the sim in this piece of kit chewed through its data allowance pic.twitter.com/rdpOG6mmz1 — Rory Cellan-Jones (@ruskin147) 2019年5月30日

另一名BBC科技記者福克斯（Chirs Fox）用5G在推特上發布直播，稱網速超級快，並在〈5G：EE啟動英國次時代行動網路〉一文中表示，「以前媒體在現場播報時，一次必須連接多個4G網路進行報導，而這次BBC記者僅憑1張Sim卡就完成了直播」。

Broadcasting from Covent Garden over #5G pic.twitter.com/zUrJ54BlBw — Chris Fox (@thisisFoxx) 2019年5月30日

不過《金融時報》另一則報導指出，美國官員指出，川普將在訪英時向英國施壓，強調華為的設備會被北京用來監聽，而英國政府若繼續允許華為參與其5G行動網路，英美情報合作將受到巨大挑戰，美國將威脅限制與英國分享情報。英國政府曾在4月時決定，允許華為參與如天線與其他「非核心」5G網路建設。

(中時電子報)