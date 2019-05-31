台灣水色位於橫山鄉九讚頭地區的「手作基地」31日開幕，簡介創業故事及產品。（莊旻靜攝）

由新竹縣九讚頭文化協會發起、打造的不織布品牌「台灣水色」，近年在市場上打出一片天，由青年設計師與社區媽媽「青銀共創」打造品牌，近日還將前往香港參展，由在地走向國際化，31日則在原出發點打造「手作基地」，期望更貼近社區，吸引更多人加入。

新竹縣九讚頭文化協會理事長吳界為七年級生，數年前協會成立「台灣水色」品牌，他坦言「跌倒的次數非常多」、「跌到都怕了」，但是也逐年受到消費者及市場支持，今年將到台北知名百貨商場設櫃，也與知名文創書店合作，在全台8個點上架，使地區產業走出地方，也將到香港參加文化節展售，讓更多人認識台灣水色。

台灣水色生產不織布系列產品，精緻可愛，深受不少消費者喜愛。（莊旻靜攝）

台灣水色有青年設計師、社區媽媽共同打造，商品多為原創設計，在手作基地也展示手繪圖稿。（莊旻靜攝）

台灣水色由一群善於縫紉的社區媽媽，與數名青年返鄉的設計師共同打造，青年返鄉與銀髮族的結合成就「青銀共創」，原先在內灣的好客好品希望工場駐點，不僅販售也開辦相關課程，去年底則逐漸將據點挪回原先的九讚頭，由於距離社區步行僅1到3分鐘，並將據點打造成「手作基地」，期望能發展出社區客廳、社區教室、社區櫥窗。

手作基地31日正式開幕，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心、遠東巨城百貨、橫山鄉長張志弘等人也出席開幕儀式，支持社區產業發展，張志弘指出，期望台灣水色不僅是在地品牌，而能行銷到全台甚至是國際。

竹北就業中心主任劉文菁表示，勞動力發展署很支持地區發展特色產業，台灣水色去年曾在竹北就業中心駐點，提供青年創業諮詢。吳界也表示，希望消費更有意義，過去也與不同品牌合作開發商品，希望消費者不僅是追求CP值，也能更認識商品背後的故事及人文。

在台灣水色工作的多名社區媽媽31日也分享其中甘苦，有人分享在過去的年代，女性要會縫紉才能結婚，也有人做過家庭代工縫製娃娃，如今在年輕人設計下重新拾起縫紉專長，也讓她們生活多一個重心、多交許多朋友。

新竹縣九讚頭文化協會理事長為七年級生的吳界，他多年前看見家鄉一群有好手藝的婆婆媽媽，卻因無訂單而賦閒，他因此媒合相關資源，融入青年創意，以「青銀共創」為主軸，5年來有超過20名婦女加入創作行列，不僅可在工作室一同工作，也能居家製造，擁有相當大的彈性。

即使成功在布織品市場打出知名度，並在百貨公司、商場等有一席之地，吳界認為，出發點為結合社區，因此也該回饋社區，自去年底在台灣水色出發點打造手作基地，31日正式亮相，期望能吸引更多人共同加入，創造社區價值。

(中時 )