端午佳節將至，萬家包粽葉飄香，苗栗縣衛生局5月初起到縣內傳統市場及量販店等場所抽驗粽類，總計抽驗32件應景產品，其中1件粽類衛生指標菌超標，衛生局要求不合格業者限期改善、複檢送驗，提醒民眾購買粽類要注意產品色澤與氣味，最好向信譽良好的廠商購買。

衛生局指出，此次抽驗的品項有肉粽成品、配料蝦皮、花生、蛋黃、菜脯、香菇、栗子、豬肉等32件，檢驗內容含衛生指標菌、防腐劑、蘇丹色素、乙型受體素等項目，結果出爐31件符合規定，其中有1件生菌數超標，經限期改善、複抽檢驗已全數符合規定。

衛生局代理副局長莊素玲表示，檢驗食品生菌數作為粽子製造業作業環境衛生的指標，民眾若食用生菌數超標的食品容易造成腹瀉等身體不適，另外抽檢2件鹼粽含硼砂項目均合格。

莊素玲說，衛生局已建置完成食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法，並通過台美檢驗科技有限公司檢驗中心食品中硼酸及其鹽類能力試驗，積極替縣民之食品安全把關。

(中時 )