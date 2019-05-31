大陸華東民眾對南京旅展的台灣主題館興趣踴躍。台旅會提供

「2019南京國際度假休閒及房車展覽會」於5月31日至6月2日在南京國際博覽中心舉辦，台灣海峽兩岸觀光旅遊協會(以下簡稱台旅會)為加強推廣臺灣「2019小鎮漫遊年」主題旅遊，特別邀請臺灣旅遊業者組團前往南京參展，臺灣主題館並以瑞芳小鎮的九份山城設計造景，將臺灣小鎮悠閒精緻的旅遊形象傳遞給華東地區的旅客，爭取即將到來的暑假旅遊市場。

今年是臺灣的「小鎮漫遊年」，台旅會已在臺灣眾多小鎮中精選出40個「經典、客庄及慢城小鎮」，入選的臺灣各小鎮擁有最美麗、最樸實的風情，而且各具不同特色。

台旅會上海辦事處主任蘇宇宏指出，大陸的青年學生與親子客群是暑期二大客源目標市場，而臺灣的小鎮旅遊體驗豐富，親山玩水的路線都能安排，特別適合這二類人群旅行；此外，臺灣夏季有許多大型活動陸續展開，例如「澎湖國際海上花火節」、「福隆國際沙雕藝術季」、「寶島仲夏節」及「臺灣國際熱氣球嘉年華」等等，歡迎大陸旅客前往探索，一起感受臺灣各地美妙的景色與濃厚的人情味。

此次臺灣旅遊推廣代表團包括台旅會、華航集團華信航空、長榮集團立榮航空、臺灣民宿協會、南投縣民宿觀光協會、南投縣清境觀光協會、馬祖觀光特色產品發展協會、花蓮理想大地渡假飯店、麗軒國際飯店、佳瑛旅行社、小林煎餅、昇恆昌免稅店及海峽號等單位，陣容相當堅強。

在5月31日的「兩岸旅遊業者小鎮漫遊年交流晚宴」活動上，臺灣代表團與江蘇省旅遊協會、南京市旅遊協會及華東各地組團旅行社進行合作洽談，將持續開發更多臺灣小鎮深度旅遊產品，帶動赴臺旅遊優質化發展。

(旺報 )