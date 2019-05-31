第30屆金曲獎將於下月29日登場，今日有消息指出將由「女子天團」S.H.E擔任開場表演嘉賓，立刻在網路掀起討論，對此金曲獎總製作人陳鎮川表示：「開場表演從來都不是S.H.E」，直接否認這個傳聞。

Selina、Hebe及Ella組成的女子天團「S.H.E」，成軍至今邁入第18個年頭，近年來三人單飛不解散，幾乎只在商演及9月11日出道紀念日，才會三人合體演出，今年以單曲《十七》入圍年度歌曲及最佳音樂錄影兩大獎，除了將出席金曲盛會之外，更有消息指出三人將扛下開場表演嘉賓的重責大任，對此3方口徑一致「檔期還在協調中」，也讓粉絲認為三人真的有望在金曲獎合體。

不過根據《聯合報》報導，金曲獎總製作人陳鎮川直接否認這些傳聞，更表示表示「開場一直都不是S.H.E」，至於3人是否將在金曲合體演出? 陳鎮川也未把話說死，只表示「不會讓S.H.E迷失望」。

(中時電子報)