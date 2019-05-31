美國19歲年輕潛力投手史都華（Carter Stewart）開創一條全新的道路，他放棄大聯盟選秀，確定以6年至少700萬美金的合約，加盟日職軟銀鷹。史都華從話中透露出興奮：「我做出這個決定的感覺很好，說得越多、越確定這是一個好主意，我喜歡。」

在超級經紀人波拉斯（Scott Boras）的斡旋下，「天才少年」史都華做出史無前例的創舉，史都華2018年曾在選秀中被勇士以第八順位選中，但最終因傷勢疑慮、簽約金談不攏，沒有順利簽約。原本史都華可以於今年再次投入選秀，不過在波拉斯的建議下決定越過太平洋，來到日職展開職業生涯。

史都華(中)與經紀人波拉斯(左)、軟銀球團本部長三笠杉彥(右)舉行記者會。（美聯社）

「我希望我能為年輕的球員創造一個新的機會，讓他們走上不同的路，我不知道會發生什麼，但希望有一天能有人說這是一個好主意。」史都華表示在今年初時，軟銀球團曾對他表達興趣，雙方在4月開始接觸，史都華也曾和家人來到日本，參觀當地球場的設施，最終確定加盟。

史都華今日出席在美國加州舉行的記者會，軟銀球團本部長三笠杉彥為他披上2號球衣，並預計下周在福岡舉辦加盟記者會。「這個決定讓許多人大開眼界，但我們在日本和韓國看到許多不同的機會，他們有成熟的聯盟，發展文化也不錯。」波拉斯對此事非常樂觀其成，也相信以史都華超齡的心態能成功適應日本職棒。

(中時電子報)