枋寮樂樂養雞場「雞臭人怨」多年，居民不管怎麼投訴都疑遭冷處理，直到近日立委黃國昌將議題直搗中央，才似乎出現一線曙光，同時鄉長陳亞麟也高調表示已發文向屏縣府提出「廢除農業設施容許使用同意書及畜牧場登記證」行政處分，但民眾對此看法不一，且縣府反稱公所並未啟動初審程序，已10度催辦、盼其別再歹戲拖棚。

「廢除有用嗎？」有民眾質疑，當初核准樂樂養雞場的是屏縣府，依法鄉公所是否有權提出這樣的行政處分，而若這樣做有用，又為何每次召開相關會議時，公所都將責任推給縣府，進而導致樂樂存在這麼多年、雞臭味荼毒居民這麼久，這是否有瀆職之嫌？

民眾感慨地說，雞場背後的縣議員周碧雲勢力，才是問題所在，這麼多年來開了這麼多次的調解座談會，只是更凸顯「屏東的代議政治完全幾近失能」，別說周議員未到過現場，就連主管機關的局處首長也沒看到人，都是派一些無法給予承諾或做決定的基層來當擋箭牌，將冷處理發揮到極致。

枋寮鄉長陳亞麟則指出，針對養雞場臭味，從他上任之後便啟動調查專案，在調查整個養雞場設置的過程、審視過去文件並找出疑點、研究相關法條後，向縣府提出「廢除農業設施容許使用同意書及畜牧場登記證」的行政處分。

他強調，提出廢除這件事是過去好幾年應該做卻沒做的事，不過公所的權限是初審，後續仍須要主管機關做相關的判斷審核。有居民說，不管如何，至少有鄉長敢提出廢除，為此抱有一線希望。

然而，縣府30日下午發聲明稿指出，枋寮鄉公所雖曾於5月20日函文縣府廢除雞場一事，但該紙公文並非啟動行政程序應辦理的初審，所以縣府無法接續辦理複審，請公所儘速依相關規定進行審查。

縣府指出，所謂初審是包括位配置圖、設施設備、面積…等審查表項目，如果公所初審行政程序未完成，縣府無法接續辦理複審，做出最後的裁定。

縣府強調，樂樂養雞場的後續處理關鍵在於業者提出的容許使用變更申請，但業者於2年前向枋寮鄉公所提出申請後，公所迄今未依「屏東縣申請農業用地作農業設施使用審查作業要點」進行初審，縣府至今已10度催辦，提醒現任鄉長請儘速完成初審，別讓此案歹戲拖棚。

縣議員周碧雲則稱，鄉公所應去了解廢止程序、非他們發文內容即可廢止，並批評「公所惡質卡關，爛到見底，連行政程序都不清不楚」，此外強調，養雞場是依主管機關規範設立，受法律保障得合法經營，民眾不能因「不要在我家附近」就採取不理性的非法抗爭，否則很多民生產業或科技業都要關門大吉。

(中時 )