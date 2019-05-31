立法院今日(31日)三讀通過《兩岸人民關係條例》增訂第5條之3修正案，規定兩岸簽署政治議題協議前要經過全體立委3／4出席、3／4同意，簽署後還要再次經全體立委3／4出席、3／4同意後，再交付全民公投，同意票超過選舉人總額半數協議才生效，通過難度極高。

本次通過的版本為行政院提出版本(經過民進黨再修正動議)，行政院在提案時指出，鑒於陸方於今年1月2日提出「習五條」，強化促統力道、不放棄武力犯台及探索「一國兩制台灣方案」等主張，並倡議台灣各政黨、各界別推舉代表進行「民主協商」，統戰分化台灣社會，壓迫消融我國家主權。涉及政治議題之兩岸協議，攸關國家安全、全民利益及台灣整體未來發展，其性質有別於一般協議，為確保國家安全及人民福祉，並落實談判公開透明、人民參與及國會監督，其處理程序須受更嚴謹之規範，並應強化民主監督機制，所以提案修法。

依照三讀後的新法，未來兩岸簽署涉及政治議題的協議，行政院應於協商開始90天前向立法院提出協議締結計畫及憲政、重大政治衝擊影響評估報告，締結計畫經立法院3／4立委出席、出席立委3／4同意，才可以開啟協商。協商階段時，負責協議的機關還要適時向立法院報告。若立法院認為談判無法依照締結計畫進行時，得經全體立委2分之1以上決議，要求終止協商；行政院判斷雙方無法依締結計畫進行談判時，也應終止協商，並向立法院報告。

而協議草案談判完成後，應於15天內經行政院會決議報請總統核定，總統核定後15天內行政院應主動公開協議草案完整內容函送立法院審議，立法院應就協議草案等內容舉行聽證會。審查協議草案需經全體立委3／4出席、出席立委3／4同意，再由行政院將協議草案送交中選會舉辦全國性公投，有效同意票超過選舉人總額半數時，協議才會生效。

然而比較公投法對一般公投的規定，只要有效同意票超過選舉人總額1／4，且同意票多於反對票，即可通過。去年公投的選舉人數共1975萬7067人，1／4門檻約為493萬9267人，但過半則約為987萬8534人，歷年來所有公投案和總統當選人都沒有拿到這麼高的票數過，總統大選最高得票紀錄為2008年馬英九的765萬票，公投最高同意票紀錄為去年的反空汙公投795萬票。

之所以987萬這麼難達成，是因為我國不像澳洲等國家立法強制人民必須投票，我國全國性投票投票率最高的一次是2000年大選的82.69％，換句話說，就算投票率高達82.69％之下，兩岸政治協議要生效，仍需要投票者當中60.46％投同意票，但創下總統大選得票率最高紀錄的馬英九，2008年也才拿下58.44％。而如果投票率降低，同意票占的比率就需要更高，換言之新法制定後，即使有政黨能像2008年的國民黨一樣，結合友黨在立院拿下超過3／4席次，但想要過公投這一關，仍是幾乎不可能得高難度挑戰。

(中時 )