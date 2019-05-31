彰化縣驚傳寄養家庭少女慘遭男主人性侵，而男主人正是彰化縣軍公教聯盟召集人，彰化縣社會處證實去年7月接獲通報立即介入調查，立即停止其寄養家庭工作，移請檢警偵辦，少女也已另行安置。今年3月已遭彰化地檢署起訴。

根據了解，他因利用寄養家庭父親的身分，對未滿18歲的寄養少女強制性交，已觸犯兒童及少年性剝削防制條例，彰化檢警偵辦調查後確認案情屬實，彰檢已於3月間將他起訴。

彰化縣社會處保護服務科科長黃荻表示，該寄養家庭於2009年完成授證後，10年來陸續照養10多名兒少，去年七月已停止他繼續擔任寄養家庭工作，包含被害少女在內的寄養兒少皆已立即另作安置。

黃荻表示，寄養家庭申請需先上課半年，再經專家學者資格審核通過，才能授證，目前彰化縣合格授證的寄養家庭有62戶，且每年社會處都會針對寄養家庭進行素行調查、定期家訪與不定期抽查，還需每年上課受訓30小時，翌年才能繼續照養工作，同時期最多可照養3名兒少。

黃荻也澄清，針對每名寄養兒少，社會處會支付2.2萬至2.7萬元，作為其生活費用，並非是給寄養家庭父母的工資。

社會處指出，彰化縣寄養家庭歷來素質頗佳，此乃單一零星個案，也是涉及性侵案件的第一例，目前全案進入司法程序，靜待司法審理結果。

由於近年寄養家庭越來越難招募，老化、流失情況嚴重，擔憂打擊寄養家庭爸媽的信心及士氣，彰化縣社會處也呼籲大眾勿因此抺殺掉所有寄養家庭默默付出的辛苦，寄養家庭大多都是懷抱愛心、視同已出地對待寄養兒童，扶持孩子成長。

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(中時 )