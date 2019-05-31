新北市中和區的某知名電視購物頻道驚傳勞資糾紛，蔡姓燈光師被攝影棚內的雜亂電線絆倒成雷殘，休養8月後卻被公司解雇，憤而提起民事求償，公司則辯駁，醫師診斷蔡男傷勢在6至9月內可逐漸康復，公司為他安排可以坐著、不需久站的簡易型行政工作，蔡男仍拒絕只好解職；承審法官採信公司辯詞，今判蔡男敗訴。

資歷4年多的蔡姓燈光師主張，2015年3月6日上午8時許，他因攝影棚內電線雜亂、燈具堆放位置不當，導致他在工作時間，不慎踩到電線跌倒，送醫診斷受有左膝前十字韌帶斷裂、內外兩側半月板破裂等傷勢，還因病罹患憂鬱症及焦慮症。

蔡男質疑，骨科醫師囑咐他須休養並復健至少1年，既然是職業災害，治療期間公司理應給予公傷病假，並支付原領工資，但公司卻在隔年3月間，以無正當理由曠職3天為由將他解僱，向公司求償勞動能力減損損害賠償。

公司反駁，蔡男已經休養7個月，醫囑雖指出「避免從事過度走動、搬重物的工作」，但他並非完全無工作能力的人，公司考量傷勢，為他安排簡單的行政工作，僅須確認LIVE現場的燈光開關、光源與光區正常等，無需搬動燈具或爬高調整燈具，薪資條件、福利均無變動，但公司2次發函通知復工，都遭蔡男拒絕。

公司表示，蔡男持續以患有憂鬱症、躁鬱症等心理疾病為由請假，但無法證明該疾病是意外造成，蔡男請求實屬無據。

法官根據醫師診斷認為，公司已為蔡男安排簡單的行政類工作，屬於蔡男可負擔的工作項目，且蔡男休養半年後持續以「精神疾病」為由請假，卻以骨科診斷作為請假證明，無法採用，今判蔡男敗訴。

(中時 )