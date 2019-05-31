第45屆國際技能競賽國手拔賽，勞動部高屏澎東分署培訓選手在全國技能競賽中勇奪佳績，拿下電訊布建及網路安全2個職類金牌以及電訊布建職類銅牌，並於電訊布建職類獲得國手資格。

今年國際技能競賽國手拔賽新增電訊布建、3D數位遊戲藝術、雲端運算、網路安全及旅館服務5大職類。拿下電訊布建職類金牌的林璟彤，同時獲得電訊布建國手資格，她從資訊網路開始入門，由於對資訊網路有相當程度的認識，想跨領域學習如何將銅纜、光纖等線路進行佈線，因而決定從網路世界跳脫出來，參加國手選拔的電訊布建職類，也迷上了布線的實作技能。

林璟彤過去沒有電訊布建經驗，跟著高分署職訓師黎振君一步步從零開始學習，要在短短的時間內從基礎到競賽能力，花費不少時間投入練習，她說，職訓師黎振君的細心指導，並與參加技能競賽的選手不斷交流吸收經驗，外加每天8到10個小時的練習，最終在競賽獲得不錯的成果。

網路安全職類為2人一組進行比賽，拿下網路安全金牌的高敏睿指出，從小就對資安有相當濃厚的興趣，曾經架設過伺服器卻被網路攻擊的經驗，因而喜歡模擬對方的攻擊方式，找出資安的漏洞；與高敏睿搭檔的黃聖荃，平時也與高敏睿一同在學校機房工作，培養相當不錯的默契。

黃聖荃說，網路安全職類的比賽從報名到競賽只有短短時間，練習時得揣測題目，同時透過高分署職訓師黎振君找來微軟工程師，讓他們對微軟作業系統有更深一層的認識，並指導他們比賽時如何分工合作，才能在短時間內拿到網路安全職類的金牌。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，高分署參加全國技能競賽新增5大職類，派出5名選手參賽就有4人拿下好成績，其中電訊布建職類選手林璟彤更獲得國際賽國手正取資格，代表我國參加今年8月俄羅斯喀山國際技能競賽，希望順利獲得國手資格後能再接再厲，順利在國際賽獲獎為國爭光。

(中時 )