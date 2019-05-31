四川甘孜藏族自治州白玉縣章都鄉戈德村的村民巡山時發現一大群白唇鹿。（取自新浪微博＠佳悅空空）

戈德村的村民在草叢中發現的白唇鹿寶寶。（取自新浪微博＠四川生態環境）

甘肅祁連山國家級自然保護區管理局去年在多個保護站設置了200多部紅外線相機，監測野生動物活動。今年在回收的紅外相機影片中，發現大陸國家一級保護動物白唇鹿大規模活動的影像。畫面中，成群的白唇鹿沿著高山草甸前行，數量達100多隻，準備翻越高山前往新的覓食地。

工作人員表示，白唇鹿是青藏高原特有物種，嘴唇的周圍和下頜均為純白色。白唇鹿棲息于海拔3500公尺至5000公尺的森林灌叢、高山裸岩及高山草甸草原地帶。由於該物種數量稀少，已被列入世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄。

紅外線相機也清晰地捕捉到了一雌一雄兩隻白唇鹿在溪流邊飲水的場景。畫面以結冰的瀑布為背景，宛若童話世界。

另一段影片中，則拍到2隻正處發情期的白唇鹿為了爭奪配偶，以鹿角相互攻擊的情景。

無獨有偶，四川甘孜藏族自治州白玉縣章都鄉戈德村的村民也在5月26日發現一大群白唇鹿。村民表示，這群白唇鹿約200餘隻，草叢還有1隻剛出生不久的鹿寶寶。

(旺報 )