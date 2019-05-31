綠農的家落實友善環境農法14年，30日向大家證明該法可以提高農民收益、給消費者最好的水果，並以草生栽培守護國土，是達到3贏的農法。（謝佳潾攝）

由屏東縣環境保護聯盟打造的產銷平台「綠農的家」，14年來串聯不少農友落實友善環境農法，30日在枋寮林俊達果園舉辦發表會，向大家證明該農法為達3贏的農法，即提高農民收益、給消費者最好的水果，並以草生栽培守護國土，盼藉機吸引更多志同道合的果農投入其中。

「這就是自然熟的芒果！」綠農的家的創辦人洪輝祥手拿愛文芒果、非常專業地講解道，它的生命力豐富，蒂頭與果實都牢牢地連繫著，如果有用催熟劑的話，可能輕碰就落果了，而即使沒有催熟、摧花、也不用除草劑，它在色、香、味、營養及口感上，仍都是上乘的愛文芒果。

洪輝祥隨後又從樹上切下一半芒果來給大家品嚐，他說，它的另一半還連在樹上，一刀未剪的呈現，才是國王之尊的功力。接著，參與其中的果農抱著又驚又喜的心情實測著甜度，沒想到完全不用藥的芒果會有18度，且又因富含果酸，吃起來不會太甜，堪稱是最佳的酸甜比例。

洪輝祥說，友善環境農法試驗至今14年，不僅繳出不少好成績，也次次向果農證明與土地相互相惜的農法才能永續發展，創造食安、農安、國安等3贏，期盼藉此能讓更多人轉型耕農方式，在顧肚子的同時也能兼顧環保愛地球。

(中時 )