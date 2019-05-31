陸委會禁止台灣人民或民間團體參加海峽論壇「有關消滅中華民國」活動，國民黨31日下午表示，真正意圖消滅中華民國的，應該是民進黨及蔡英文總統，「陸委會以消滅中華民國為理由，阻礙兩岸交流，令人啼笑皆非。」

國民黨稱，意圖消滅中華民國的，應該是將台獨黨綱視為神主牌的民進黨，例如蔡總統去年國慶演說，提到中華民國僅6次；前年國慶演說，提到中華民國僅3次；今年元旦談話，提到中華民國僅1次，顯然，蔡英文心中根本沒有中華民國。

此外，前行政院長賴清德在國會殿堂公開自稱是「務實的台獨工作者」，顯示長期以來，「中華民國」只是民進黨推動台獨的「保護殼」，其真正目的就是消滅中華民國。

國民黨認為，陸委會此時祭出恐嚇的手段，就是企圖以激化兩岸對峙、加深仇中氛圍，並且拿著保衛中華民國做為幌子，藉以欺騙選票，但最後受傷害的是兩岸關係退回緊張、對立的原點，連帶影響台灣的經濟發展與人民的福祉。

國民黨強調，國民黨的兩岸立場相當明確，就是堅守「一中各表的九二共識」，堅決反對台獨與一國兩制。國民黨表示，兩岸應該廣泛交流與互動，才能增進互信，化解敵意，希望民進黨政府以民為重，勿任意羅織藉口，製造兩岸不必要的爭端。

(旺報 )