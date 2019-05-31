陳曉讚陳妍希的努力令他自嘆不如。（圖／翻攝自陳曉微博）

36歲陳妍希3年前嫁給小4歲大陸男星陳曉，兩人育有一子「小星星」，陳妍希先前發文抱怨跑步減重一個月，不僅體重沒掉，腿還變粗，今(31日)是陳妍希37歲生日，上午陳曉便搶先發出慶生文，甜密稱讚老婆：「你的努力，我自愧不如，真不是刻意捧你」。

陳妍希去年底替兒子慶祝2歲生日，因蛋糕上有4隻小豬造型裝飾，被網友狂猜是否懷二胎，工作人員則解釋只是單純裝飾品，沒暗示懷二胎，感謝外界關心，至於發文寫下「其實我還沒有準備好…」，只是因為拍攝電視劇《鄧麗君之我只在乎你》殺青感到不捨。

而陳妍希花費7個月拍攝的《鄧麗君之我只在乎你》先前傳今年5月將在大陸東方衛視、江蘇衛視、騰訊播出，但至今無進一步消息。今陳妍希過生日，陳曉稍早發文說：「祝老婆生日快樂，平安，健康，順心，更希望你耗時近兩年的作品能早日讓觀眾看見，你的努力，我自愧不如，真不是刻意捧你」，也同步分享妻子美照，粉絲說：「寵妻狂魔上線了」、「要永遠幸福快樂啊你們都是最好的演員」、「祝妍希生日快樂」、「你們倆還有小星星要一直幸福啊哥哥」。

(中時電子報)