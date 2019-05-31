民進黨總統初選政見會提問人 確定為媒體、公民團體 16:362019/05/31 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨總統初選政見會時間拍板，6月8日下午二時在華視攝影棚舉行，總通90分鐘；黨祕書長羅文嘉今天表示，目前政見會一場，3個提問人將來自媒體、公民團體，「人選還沒確定，由黨中央提出，經過雙方確認」。 民進黨主席卓榮泰今表示，本週三中執會的結果，就是民進黨的尾燈再度打亮，讓大家跟上來，可以完成這場民主初選，黨中央的功用就是把民調及政見會做好，讓民進黨明年獲得大選。 (中時 ) #民進黨 #政見會 也許您會感興趣 推薦閱讀 英德之爭無從置喙 李要民進黨好好處理 04:102019/05/27 政治要聞 陸學者看2020 經濟牌發酵 統獨牌失靈 04:092019/05/28 焦點新聞 女立委陳玉珍抱緊緊？蔣萬安被虧低頭羞 11:172019/05/28 政治 《快評》擋李進勇是拆毀台灣的民主？那支持太陽花呢？ 18:152019/05/28 政治 強行通過李進勇人事案 民進黨掀網怒 09:012019/05/29 政治 阻學生赴陸 民進黨作繭自縛 04:092019/05/30 論壇廣場 民進黨為何強推李進勇 04:102019/05/30 時論廣場 民進黨要搶回年輕人選票 李正皓用4字猛酸 23:552019/05/30 政治 魔化海峽論壇 民進黨改叫民粹黨 04:092019/05/31 焦點新聞 妖魔化海峽論壇 凸顯綠營沒自信 04:102019/05/31 兩岸要聞 政治熱門新聞 綠粉崩潰：吳子嘉要毀滅民進黨嗎？ - 政治 誰驚爆韓有私生女 他答案讓人不寒而慄 - 政治 韓魯蛇17年能有私生女？網：最恐怖是他 - 政治 高雄人秀「整排」車票 韓粉淚喊：跪了！ - 政治 杏仁哥、強強滾是廢人？庶民怒吼：走著瞧！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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