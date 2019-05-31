民進黨總統初選政見會時間拍板，6月8日下午二時在華視攝影棚舉行，總通90分鐘；黨祕書長羅文嘉今天表示，目前政見會一場，3個提問人將來自媒體、公民團體，「人選還沒確定，由黨中央提出，經過雙方確認」。

民進黨主席卓榮泰今表示，本週三中執會的結果，就是民進黨的尾燈再度打亮，讓大家跟上來，可以完成這場民主初選，黨中央的功用就是把民調及政見會做好，讓民進黨明年獲得大選。

(中時 )