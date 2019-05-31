精誠中學圖書館主任王許勇表次，精誠青年校刊今年發行剛好第100期。（吳敏菁攝）

這次校刊也製作大幅專題，韓流來襲，請注意保暖，介紹韓國文化面面觀。（吳敏菁攝）

彰化縣私立精誠中學一年一度「精誠青年」文藝創作徵件，有國中部學生以高雄市長韓國瑜為題材，投稿「韓流」作品，拿下全校國中部新詩組第1名，30日校刊發出，受到矚目，引起政治正確和創作自由的爭論，學校表示，作品經過初審和複審，是評審委員集體的選擇結果，無涉政治取向，純粹就學生掌握文字功力來進行專業評審。

「韓流」現象引爆討論，新詩作品刊出，馬上引起議論，有人不以為然，這太政治了吧！更有人打探，要送給這個有才氣的孩子小禮物獎勵，學校低調，保護學生不受「標籤化」。

精誠中學圖書館主任王許勇說，校刊昨天發出，今天就接到很多電話，精誠青年校刊今年發行剛好滿第100期，早期分下、下學期，後來改為1年1期，主要是介紹校內社團活動，另半才徵求學生自由投稿，刊登文藝作品，內容多元，題材不限。

今年校刊還製作活潑的KOREA專題，標題就是「韓」流來襲，請注意保暖！撰文介紹韓流一直是這幾年熱烈討論名詞，早就深植亞洲，甚至全世界各地，針對具有指標性活動、團體，以及風俗習慣和景點來加以介紹，幫助讀者了解韓流背後意義和有關韓國的文化。

徵文比賽部分，「韓流」一詩，從韓國瑜崛起到贏得高雄市長，以新詩做了鋪陳，贏得刊物的桂冠。第2名作品是「金庸筆下的獨白」。校刊內容相當活潑。

王許勇表示，徵件、收稿都在去年底，學生感受當時社會脈動、氣氛，寫下詩文，站在教育者立場，並沒有必要去刻意迴避，畢竟這是學生在他們生活當中的感受，需要尊重學生創作能量。

再者，大部分題材書寫校園生活、情愛等，不同選材對評審也較吸睛，但純粹就文字運用的感染能力進行評審，這篇作品，學生的巧妙譬喻、修辭等，文字造詣得普遍的到認同，經過初賽篩選才進入複選，評審團給予第1名，鼓舞文藝創作是自由的，決定不特意避諱政治。

學校呼籲，創作歸創作、政治歸政治，不要混在一起。外界的解讀，學校不能去控制，但要做到尊重學生的創作能量。

這篇新詩的全文是：

默默無聞 北農賣菜郎

問世堅情是何物 一戰成名

綠箭圍攻 菜攤被搶

遠走他鄉 闢戰場

塞翁失馬 焉知非福

花甲老兒 耍任性

勇哉賣菜郎

帶著一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心

開弓沒有回頭箭

雖千萬人 吾往矣

溫情訴求 北漂族

棄奧步、不攻擊、不謾罵、不抹黑

韓語錄 發新意 機智巧問答

高雄又老又窮

貨賣得出去 人進得來、高雄發大財

讓台北去弄政治、讓高雄來拚經濟

禿子跟著月亮走、我們跟著禿子走

禿頭不怕別人拔毛、放馬過來

堅定意念 奮戰不懈

輿論沸騰 創新局

2018.11.24

禿子發光了

(中時 )