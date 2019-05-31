小女孩拿起貓咪抱枕同框，開心的沉浸在貓咪世界。（陳淑娥攝）

貓屋有專屬的可愛印章喔。（陳淑娥攝）

幸運的話可以看見貓咪慵懶的躺在地上睡覺。（陳淑娥攝）

「猴硐貓村」是新北著名的觀光景點之一，台中清水眷村文化園區也有不少萌貓穿梭巷弄中，吸引遊客近距離互動；園區日前精心布置「眷村貓屋」，讓喵星人遊覽、休憩、拍照及打卡，盡情「嚕貓」、「吸貓」宛如置身貓世界。

港區藝術中心主任徐佩鈴指出，清水眷村園區內有多樣的建築型態及趣味巷弄，不少遊客慕名一窺懷舊眷村味，不僅如此，可愛的貓咪也悠然的生活在眷村裡，此次特別規畫了眷村祕境「貓屋」。

近10隻貓咪經常穿梭在眷村巷弄中，「眷村貓屋」是牠們常出沒的地方，運氣好的貓奴，可以瞧見貓咪慵懶睡覺萌樣，盡情的「嚕貓」及「吸貓」；貓屋內設有大型貓掌互動區，便利貼可寫下給貓咪的話，俏皮的你也能拿起貓掌小道具入鏡！

港區藝術中心指出，「眷村貓屋」利用早期眷村的建築物內部空間打造而成，牆上一隻隻「詩文貓」，以輕巧閑靜之姿駐留，每隻貓搭配「台中文學獎」的新詩得獎作品，為貓屋點綴幾分文學氛圍。

(中時 )