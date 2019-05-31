台中梧棲區運動場（運12）封閉3個月進行整修，嶄新跑道於25日終於對外開放，但卻發現有民眾不當使用，將腳踏車騎上PU跑道，容易造成跑道損毀，區公所已派員加強巡查，並呼籲民眾發揮公德心，讓大家享有優質的運動空間。
梧棲區運動場自2010年興建400米的PU跑道，由於年久失修，出現嚴重龜裂、翹起及剝落現象，受損十分嚴重。市府編列1.8千萬元經費進行整修工程，2月中封閉進行施工，於25日開放民眾使用。
「嶄新的跑道，好棒！」民眾表示，全新的跑道跑起來很安全，不用擔心運動時會絆倒或摔跤，不過，卻有人沒注意告示牌，在裡面騎腳踏車，運動場好不容易整修完成，真的令人很不捨。
區長溫國宏表示，居民十分開心運動場啟用，但腳踏車、直排輪及滑板車等易損毀PU跑道，是不准進入，入口處設有禁止事項，將再加強設置告示牌宣導；公用課長吳榮東說，目前已派員加強巡查， 呼籲大家要愛惜公共設施。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。