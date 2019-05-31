梧棲運動場入口設置阻隔欄杆，有民眾仍將腳踏車牽入內騎上嶄新跑道。（陳淑娥攝）

梧棲運動場整修完畢甫開放不久，現場張貼禁止事項，希望民眾共同維護場地。（陳淑娥攝）

台中梧棲區運動場（運12）封閉3個月進行整修，嶄新跑道於25日終於對外開放，但卻發現有民眾不當使用，將腳踏車騎上PU跑道，容易造成跑道損毀，區公所已派員加強巡查，並呼籲民眾發揮公德心，讓大家享有優質的運動空間。

梧棲區運動場自2010年興建400米的PU跑道，由於年久失修，出現嚴重龜裂、翹起及剝落現象，受損十分嚴重。市府編列1.8千萬元經費進行整修工程，2月中封閉進行施工，於25日開放民眾使用。

「嶄新的跑道，好棒！」民眾表示，全新的跑道跑起來很安全，不用擔心運動時會絆倒或摔跤，不過，卻有人沒注意告示牌，在裡面騎腳踏車，運動場好不容易整修完成，真的令人很不捨。

區長溫國宏表示，居民十分開心運動場啟用，但腳踏車、直排輪及滑板車等易損毀PU跑道，是不准進入，入口處設有禁止事項，將再加強設置告示牌宣導；公用課長吳榮東說，目前已派員加強巡查， 呼籲大家要愛惜公共設施。

(中時 )