黃崑虎（右二）說，他尊重體制，不管誰出線，都要團結。（劉秀芬攝）

蔡英文總統31日下台南，安排多個行程，有文化活動、參觀無人機噴藥、泰安宮參香，其中國策顧問黃崑虎從早上即一路陪同，中午更與蔡總統閉室餐敘。下午黃崑虎被問到對民進黨總統初選看法，他說，不能民調還沒出來就說靠向哪一邊。

而上午蔡英文到後壁區芳榮米廠的契作稻田視察無人機農噴成果，國策顧問崑濱伯也全程陪同，面對媒體的詢問是否支持蔡英文，他說「當然啊」。

崑濱伯說，他有拜託蔡英文總統，農用無人機噴藥補助能夠多一些，他說蔡英文當場就答應，這麼好的人當然要支持。

至於前行政院長賴清德怎麼辦，崑濱伯說，總統不能有兩個，「賴清德再等，頂多也只有4年」。崑濱伯還引用日本德川家康的歷史為例，「想得天下就得等」，強調賴清德過了這次之後，將是未來最佳人選。

至於之前曾連署支持蔡賴配的黃崑虎，下午接受媒體採訪表示，民調誰出線就誰代表民進黨競選總統，他尊重體制。重要的是，不管誰出線，都要團結，而且候選人的心態，不是要為黨，是要為國家、人民、土地，要做總統的人就要有此堅定的理念。

由於外界解讀黃崑虎陪小英下鄉，是出來挺蔡英文，黃崑虎說，總統下鄉接地氣，他出來陪同是理所當然，不能說他出來就是支持誰，是政治化分裂，不要想太多。他長久看台灣的政治走向，蔡賴配也好，賴清德也好，都是為了台灣打拚，民調還沒出來就要靠向哪一邊，他沒這樣想。

(中時 )