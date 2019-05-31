迎接老年化人口的時代，銀髮照顧議題備受重視，為落實大學社會責任，逢甲大學國貿系學生發起「帶著爺奶作伙走一夏」活動，邀請學校周邊社區的銀髮族到校園闖關、健走，許多阿公、阿嬤在學生陪伴下丟玩球、丟鞋子，趣味橫生。

發起活動的17名學生都是「跨文化領導」課程修課學生，他們說，大家利用課程中教授的舉辦大型活動方始，與鄰近校園的大鵬新城社區洽談合作，並邀商家加入、提供足部檢查等服務，因是首次與企業合作辦活動，花了不少時間準備，但感覺每個人都達到成長與學習。

這場活動共吸引80名長者參加，學生們設計「你丟我接」、「同心協力」、「方塊踏步」與「遠走高飛」共4項關卡，透過闖關活動強化長輩的反應力、手腳協調度與專注力，現場歡笑連連，志工學生也在照顧長輩的過程中增進對不同世代的理解。

「跨文化領導」課程老師陳信宏認為，藉由這種實作的方式，落實學生在課堂上學習的專業能力、團隊溝通與協調、衝突管理，可幫助他們未來接軌職場。

(中時 )