002艦結束第6次海試返回大連造船廠

解放軍已著手打造第二艘自製航母003艦，而首艘自製航母也快馬加鞭，向交付的目標邁進。002艦5月31日已結束第6次海試，返回大連造船廠。

新浪軍事分析指出，這次海試極可能是002艦最後1次海試。如果一切順利，接下來它可能會刷上舷號，交付海軍。

002艦出航前，飛行甲板上出現了油罐車，消防和牽引車等，因此有專家推測，這次海試可能會進行艦載機起降試驗。然而，分析認為，從先前遼寧海事局公佈的禁航區座標和時間來看，002艦第6次海試區域可能仍以海試為主，期間有可能進行了艦載直升機起降試驗，但進行殲-15艦載機起降試驗可能性不大。不過，也有分析認為，艦上有輪胎痕，應該是進行了艦載機起降測試。

從時間上來看，這次海試時間從5月24－31日，002艦在5月25日出航，5月31日上午返航，顯示海試非常順利，沒有出現較大的故障和問題，因此航母不需要提前返航。

而在002艦出航前艦載雷達天線轉動，顯示雷達已經開機運作。分析指出，這次海試應該也包括如艦載雷達、通信系統、電子戰系統、指揮系統等艦載電子系統的測試和驗收。

而對航母來說，這些設備能否正常運作至關重要，尤其002艦配備了許多新型電子設備，如艦載有源相控陣雷達就是「遼寧」艦雷達的改進型，需要在實際環境下驗證性能。如今看來，相關設備實測狀況理想，沒有出現較大問題，而這些都為航母交付奠定了堅實的基礎。

分析認為，對002艦來說，交付部隊並不是結束，而是開始。從國內外經驗來看，航母從入列到形成戰力，仍然有漫漫長路要走。最明顯的例子，就是美國海軍最新航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）2017年交付，至今尚未形成戰力。艦上許多關鍵設備，如美國人最引以為傲的電磁彈射器等，在實測表現欠佳，只能以現實很骨感來形容。

美國總統川普甚至要求，福特級航母重新換上蒸汽彈射器，而這似乎暗示，福特級航母的電磁彈射器遭遇了技術困難，一時難以解決。

由此可知，解放軍海軍當初為何要再建1艘滑躍甲板航母。其中主要目的之一，就是借鑑遼寧艦經驗，加快建造速度，並降低交付部隊之後形成戰力的難度。其次就是為003艦爭取更充裕的時間，以驗證新技術。

(中時電子報)