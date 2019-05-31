侯昌明夫婦到警局報案。吳維書攝

侯昌明、曾雅蘭夫妻31日至台北市康寧派出所報案，這段時間有不肖廠商使用他們自創品牌的照片，擅自移花接木，謊稱兩夫妻從英國進口名牌鞋並低價販賣，不少粉絲受騙上當，事後到侯昌明、曾雅蘭經營的臉書專頁抗議，兩人因名譽及信譽受損憤而報案。

怒詐騙集團！曾雅蘭自創品牌遭盜 上警局報案

侯昌明表示，因為遭不肖廠商盜用照片，他進一步了解，才發現原來演藝圈也有很多明星有同樣遭遇，根據粉絲提供的資料，他追查到該不肖廠商設址在桃園，希望相關單位可以出面處理，將不法分子一網打盡，他無奈強調，「多少民眾是因為相信藝人才購買，藝人的形象又是經過多少年累積、磨練才有的，怎麼可以被不肖廠商隨意移植，用來詐騙民眾。」

曾雅蘭透露，她真的忍無可忍，因為不肖廠商直接盜用他們夫妻的官網照片，還有粉絲跑來私訊，「真的是因為信任曾雅蘭、侯昌明才購買。」她認為詐騙集團踐踏粉絲對自己的信任，所以無法忍受。侯昌明坦言，很多粉絲受騙後，跑到夫妻兩人的臉書專頁怒罵，真的很令人心疼，他也希望藉由報警的動作，教民眾分辨是否為詐騙，希望別讓下一個人受騙上當。

(中時 )