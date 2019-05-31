涉掏空中國電器周麗真重判12年 獲3億元交保 16:502019/05/31 中時 王己由 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中國電器董事長周麗真。圖／本報資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 生產「東亞」燈具聞名的老牌上市公司中國電器股份有限公司董事長周麗真，與前總經理張志偉，因涉及掏空公司資產，合議庭今(31)日依違反證交法侵占罪重判在押的周有期徒刑12年，併科罰金3億元；判張9年6月徒刑，併科罰金1億元後加開調查庭，裁准周麗真3億元、張志偉1億元交保，均限制住居、出境、出海。2人的交保金，正好與併科罰金金額相同。 (中時 ) #公司 #罰金 #12 #掏空 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《證交所》外資上周集中市場賣超423.64億元，台積電當提款機 15:572019/05/27 財經 富致科技上櫃案 審議通過 18:162019/05/27 財經 STUDIO A 12週年慶 Mac回饋20％ 19:072019/05/27 財經 6月法說會 華票等五家接棒展開 19:532019/05/27 財經 萬年清今日每股50元新上櫃掛牌 08:582019/05/28 財經 《電機股》東元連5年蟬連公司治理評鑑前5％，電機類首家 17:392019/05/28 財經 第五屆公司治理評鑑 頒獎典禮圓滿完成 18:162019/05/28 財經 發票、彩券中獎再添小確幸！獎金5000元以下擬12月起免稅 21:232019/05/29 財經 睽違4年 雲林今年將招考40名國小教師 18:102019/05/30 生活 北院書記官偽賣法拍屋 涉偽造文書判刑 11:422019/05/31 社會 社會熱門新聞 韓國瑜赴北檢提告吳子嘉妨害名譽 - 社會 - 中時 獨家》離譜！國安局上校「手賤」 侵入機密電腦遭查獲 - 社會 4萬多軍公教聲請釋憲 大法官會議不受理 - 社會 - 中時 基隆鬼廟炎上！近百年古廟不明原因又起火 - 社會 - 中時 教官摟抱激吻馬尾生 柯文哲怒想「砍」人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。