生產「東亞」燈具聞名的老牌上市公司中國電器股份有限公司董事長周麗真，與前總經理張志偉，因涉及掏空公司資產，合議庭今(31)日依違反證交法侵占罪重判在押的周有期徒刑12年，併科罰金3億元；判張9年6月徒刑，併科罰金1億元後加開調查庭，裁准周麗真3億元、張志偉1億元交保，均限制住居、出境、出海。2人的交保金，正好與併科罰金金額相同。

(中時 )