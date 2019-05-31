生薑擁有獨特的香氣和辛辣味可刺激食慾，更能促進消化。(達志影像/shutterstock)

圖為南投盛產的青梅。（農糧署提供/中央社）

現代生活步調快而緊湊，一般人少有餘裕好好吃頓飯，也因此格外耗損腸胃道的健康。腸胃是全身營養的源頭，如果照顧不好，它將是全身衰老的起點！腸胃科醫師表示，想要重整消化力、顧腸胃健康，務必先從飲食做起！生活中常見的白蘿蔔、薑、梅子等7種食材，無疑是大家顧腸胃的最佳好食材。

張振榕診所胃腸肝膽科醫師張振榕表示，腸胃是人體消化吸收的主要器官，全身的營養在此被製造出來；而毒素與垃圾的排泄也會經過腸胃，由此可見其重要性。如果消化力出了問題，會立刻反映在健康上，甚至誘發癌症。這150公分長腸胃道的運作、消化，可說是全身健康的起點，從「藥食同源」的角度來看，坊間常見的7種食材，有助喚醒消化力、顧腸胃，值得有心加強腸胃健康者一試！

●喚醒消化力的3種食物

1.白蘿蔔：白蘿蔔富含維生素C及「芥辣素」，這也是白蘿蔔嗆辣的來源。能幫助消化、排出腸道老廢物質，富含食物纖維也能促進腸胃蠕動預防便祕，就像腸胃清道夫一樣幫助消化力再提升！

2.薑：生薑擁有獨特的香氣和辛辣味可刺激食慾，更能促進消化。不過有腸胃不適者，建議不能食用過量！

3.梅子：酸梅中富含的水溶性膳食纖維以及檸檬酸及多酚，都是替腸胃道幫助消化的重要成分。食慾不振時，梅子可是重振食慾的好食物！

● 顧腸胃必吃4食材

1.高麗菜：高麗菜有維生素U，可以保護腸胃道，而且纖維質的粗細適中，不會造成太大量的產氣，對腸胃功能不好或胃酸分泌不良的的病人很有幫助。

2.蓮藕：蓮藕屬於茄科蔬菜，其中含有豐富的生物類黃酮，可以保護腸胃黏膜。它的黏液和秋葵一樣，可以保護腸胃壁。不過要注意，蓮藕屬於主食類，吃得太多有脹氣之虞！

3.南瓜：屬於低產氣食物，也含有很多能保胃的纖維質及黏液蛋白。做成南瓜濃湯，或用來蒸雞肉，都是對腸胃很好的料理！

4.秋葵：富含黏液蛋白，以及因為果寡糖含量低不易脹氣，秋葵素還能修復腸胃黏膜、有輕微的穩定血糖效果，水溶性纖維也多。是醫師很常推薦病人吃的蔬菜。

(中時電子報)