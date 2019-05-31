大陸國家主席習近平31日與馬來西亞最高元首阿布杜拉，互相致電祝賀，慶祝兩國建交45周年。習近平表示，高度重視陸馬關系，希望雙方以共建「一帶一路」為契機，加強發展戰略對接。同日，大陸國務院總理李克強與馬來西亞總理馬哈蒂也相互致電。可見陸馬雙方關係更加親近。

習近平在賀電中指出，大陸和馬來西亞是友好近鄰和重要合作夥伴。建交45年來，陸馬關系歷久彌堅，務實合作成果豐碩，給兩國人民帶來實實在在的利益，為地區穩定和發展作出積極貢獻。當前，陸馬兩國都處在發展的關鍵時期，合作前景廣闊。我高度重視陸馬關系，希望雙方以共建「一帶一路」為契機，加強發展戰略對接，為陸馬全面戰略夥伴關系註入新內涵，為地區發展增添新助力。

阿布杜拉在賀電中表示，馬方高興地看到，馬陸關系在過去45年中不斷開花結果，兩國人民友誼不斷深化。馬方熱切期盼馬陸關系繼續繁榮發展，惠及兩國人民。

同日，大陸國務院總理李克強，與馬來西亞總理馬哈蒂也互致了賀電。李克強在賀電中表示，陸方願同馬方以兩國建交45周年為契機，推動兩國全面戰略夥伴關系取得更大發展，各領域務實合作結出更多碩果，造福兩國和兩國人民。馬哈蒂在賀電中盛讚大陸的可持續增長及和平發展，表示馬陸關系親密友好，馬方希望同陸方不斷拓展兩國合作。

(中時 )