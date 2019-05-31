台北市長柯P說「不理會北京一國兩制」，民進黨總統初選參選人賴清德除批柯是「鴕鳥心態」外，也連帶棒打韓國瑜，並強調這種做法是沒有辦法守護台灣的。至於被問到崑濱伯認為賴清德「可以再等4年」，賴則笑笑不回答。

賴清德指出，習近平在元月2日公開「習五點」，開啟併吞台灣的期程，同時也把台灣指向一國兩制的香港、澳門模式，這都是事實；任何一個政治人物，關心台灣的前途，都不可以視而不見，更不可以鴕鳥心態。

賴清德還說，韓國瑜在大陸見國台辦主任劉結一時，並沒有提到反對一國兩制，但回到高雄市議會面對議員質詢時，卻表達反對立場；即便如此，都遭到國人的批評，因為他到大陸見劉結一時，強烈主張支持九二共識，並認為九二共識是兩岸的定海神針，但卻沒有反對一國兩制的原則，也沒有爭取一中各表的空間，沒有反對一國兩制，台灣被當作第2個香港、澳門，直到回國面對議會質詢才補充說明，因此國人都批評他。

賴清德認為，柯文哲在台北市議會面對議員質詢時，很可惜沒有表明台灣的立場、台灣的主流民意，台灣就是一個主權獨立的國家，跟中國互不隸屬，「我們反對一個中國原則，也反對一國兩制」；柯市長只要求不要理中國，這種鴕鳥心態的做法，是沒有辦法守護台灣的。未來只有賴清德最有能力守護台灣，也可以發展經濟，改善國人的生活。

至於崑濱伯說他要支持蔡英文，因為「總統不能有2個；賴清德再等頂多也只有4年」，希望「蔡賴配」贏得這次選舉。對此，賴清德僅笑著地回說「謝謝」。

(中時 )