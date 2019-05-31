民進黨總統初選本週中執會確定納入手機民調；對於手機是否容易作弊？民進黨秘書長羅文嘉表示，今早上與業者開會時計算，手機民調要影響1％成本大概要花1億元，這種大規模民調要作弊，不太可能。

民進黨中央今上午與民調、電信等相關業者開會，被媒體問到，有關最近流傳不少人在收手機號碼企圖影響初選民調等事；民進黨主席卓榮泰說，若只是組織動員，叫大家等電話，這都是正常行為，如果把手機收集，也不一定查得出來，但有一種狀況，是把一千筆手機號碼，打進來轉接，這是「天方夜譚」；民調業者說，除非是電信業者，不然無法這樣做。 但電信業者也說，不會配合做這樣的事。

卓榮泰說，但如果有這種軟體，是否有辦法事先察覺？搜集多少手機？會放到民調調查母體？另一種情況是，蒐集一些手機號碼，放入民調母體裡面，以目前民進黨以手機後五碼隨機跳號的情況，2千9百萬支門號的母體，要做到多少？要去影響？必須要很大數字，絕對不可能。不過黨中央一定要會做到讓外界知道，可以做到防弊措施。

羅文嘉舉例說，手機樣本是NCC在2018年公布的2千9百萬筆手機門號，如果想要影響1％民調，首先必須要拿到29萬人的雙證件，然後申辦手機號碼。第一、這非常花錢，估計會到1億元；第二、還要做到不被發現；第三、還要這29萬通號碼都被抽到，才可能影響1％。這實務上很難達成。

對於現在蔡英文及賴清德雙方支持者已經開始在打民調策略文宣？羅文嘉：基本上這些策略都不在規則禁止範圍。

不過卓榮泰，黨中央也不會去說相關民調策略的方法，「這樣黨中央會變成補習班」。

卓榮泰表示，今與相關業者討論後，就是希望了解手機民調可以怎樣操作，能如何盡力防治、黨中央都願意去做，應該不足以產生對結果的影響，希望能減少大家疑慮，讓民調被接受、被相信。

他呼籲，現在開始到民調還有10天時間，他誠懇希望兩位參選人「一位專心拚國政，一位用心顧大局，兩人好好做自己該做的事情，就讓人民來決定」希望他們對自己跟彼此深具信心，黨中央也會負責讓黨務、選務工作做到最完美。

(中時 )