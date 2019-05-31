錦榮發文護愛。（圖／翻攝自錦榮VivianDawson微博）

34歲錦榮2016年底結束「后的男人」身分，結束與蔡依林6年情，最近錦榮公開認戀混血名模Akemi（香月明美），引來網友祝福，但也有人狠酸。今(31日)錦榮在微博疑似回應新戀情，說希望大家學會在批評別人之前要先認識對方，「而不是聽別人亂講的廢話來做決定那個人是怎麼樣」。

錦榮今發文表示，每次有些新聞出來，自己總是會聽到正反兩面的聲音，好像是自己主動爆料刻意製造的新聞，「其實都不是。這個方面我跟大家一樣就是觀眾而已」，他更指藝人也是人，也會難過、開心，如果要批評別人，最好先了解對方，而不是人云亦云。

錦榮最後表示：「沒有人的命比其他人的命重要，我們都要努力，用我們在這個地球上的很短的時間去愛，去笑，去幫助別人」，做任何事、說任何話前都須要三思而後行，去評量會不會影響或傷害別人，「我的人生選擇是要健康，開心，有禮貌跟尊總（重）。我看好你們，也希望大家都越來越好」，疑為保護新戀情發聲，粉絲回應：「分手也不該評論任何，才是正常狀態」、「不必理會別人怎麼說，走自己的路，讓別人說去吧」、「很誠懇啊！加油啦！」、「我們愛你也會愛你愛的人」。

錦榮微博全文：

每一次有些新聞出來，我都會受到很多的訊息。一些祝福，很多抱怨。好像人家是覺得出來的新聞是我能控制，是我選擇讓它發。其實都不是。這個方面我跟大家一樣就是觀眾而已。藝人也是人，差別只是工作身份而已。會笑，會哭，有傷口會流血。如果要批評別人，你必須先去認識他們，了解他們，而不是聽別人亂講的廢話來做決定那個人是怎麼樣。沒有人的命比其他人的命重要，我們都要努力，用我們在這個地球上的很短的時間去愛，去笑，去幫助別人。我們都會印象跟附近的人印象。所以開口之前都要想，我正在做的事，說的話的效果會怎麼樣。好或是壞，會讓人家開心或難過。今天做的事會讓我自己加分還是扣分？我的人生選擇是要健康，開心，有禮貌跟尊總（重）。我看好你們，也希望大家都越來越好

(中時電子報)