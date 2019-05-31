實習律師群，左起陳怡嘉、程予希、鍾承翰、楊銘威。

實習律師群角色名。

左為程予希，右為陳怡嘉。

左為黃浩詠，右為鍾承翰。

陳怡嘉、楊銘威、程予希、黃浩詠、鍾承翰在律政職人劇《最佳利益》組成實習律師群，劇中相互較勁，私下五人則因拍戲建立交情，常聚在一起聊天，更成立群組，自製同劇演員的貼圖，在片場歡笑聲不斷。

楊銘威飾演從小人見人愛、自信心爆表的網紅「林學睿」，他自誇在劇中是「身高、顏值、頭腦、搞笑」等擔當，自信滿滿模樣，簡直角色上身。楊銘威與同劇演員感情融洽，被虧超有「偶包」，明明大家說好一起拍鬼臉照，卻只有楊銘威一人在耍帥，楊銘威笑回：「我只是故意捉弄大家。」不只如此，楊銘威也獲得大家一致認同「最會撩妹」，黃浩詠甚至開玩笑爆料「他都撩臨演」，楊銘威連忙否認，作勢拿起手機：「老婆怎麼打來了？」大家笑翻。

程予希劇中常身穿短裙露出雙腿，自豪是「腿的擔當」，但形象呆萌無害的她，在片場慘遭「霸凌」，只要她沒有第一時間趕到現場，「大家就會說何佳佳去大便，不然就是說我有腸燥症什麼的」。連鍾承翰都忍不住開她玩笑，表示若有天要到荒島探險，最不想帶程予希，「因為她很容易要上廁所！」

陳怡嘉飾演能力優秀、個性強悍的「雷子倩」，她在劇中總在關鍵時刻對同事伸出援手，連同劇演員都誇「雷子倩」非常可靠，榮登「最受歡迎同事」排行榜前二名。陳怡嘉則說「雷子倩」是她演過與自己性格最相近的角色，她認為「雷子倩」給人能力優秀、有智慧的形象，是「頭腦擔當」，此話一出被程予希吐槽：「好不要臉喔！」同劇演員立刻大吃一驚：「妳還嗆人家？」楊銘威火上加油：「女明星鬥爭就是這樣，很激烈的。」逗得現場笑聲連連。

飾演溫良恭儉萬年考生李從白的黃浩詠，他透露接演《最佳利益》前，劇本沒看過、演出費也沒談，製作人陳慧玲一通電話，他立刻點頭答應演出，他笑說李從白在劇中是「廢物擔當」，白天忙著和指導律師下棋，下班則在便利超商打工，大家則一致認為黃浩詠和李從白個性最不像，楊銘威笑說：「他本人很聰明，但角色很笨！」

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