台中監獄傳出1名男戒護人員上吊自殺事件，這名男戒護員31日上班時疑有心情不佳、憂鬱狀況，他坐在備勤室下舖床邊上吊，所幸，同事察覺有異及時救回，緊急送醫，未發生不幸，男戒護人意識清醒也未受傷，目前就醫治療中。

台中監獄表示，這名男戒護員自2011年調到台中監獄任職，期間，曾出現情緒不穩定狀況，也曾經請長假休養，獄方已將他列為關心輔導對象，至於為何會想不開而輕生，將進一步調查了解。

據了解，這名男戒護人31日上班時有心情不佳狀況，他上午在備勤室下床鋪床沿低頭坐著，同事初以為他在睡覺休息，後來察覺有異，赫然發現他竟坐在床沿上吊，經緊急救下，他當時意識清醒，但不發一語。獄方人員先將他近送培德醫院，經檢查並沒有外傷，再轉中國附醫做進一步治療中。

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(中時 )