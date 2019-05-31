本願山住持信願法師（中）發心素粽義賣，預估今年預購訂單達3萬5千顆，來到歷史新高（王文吉攝）

志工團成員細心將粽葉刷洗乾淨，並浸泡軟化後，方便包入餡料。（王文吉攝）

備料組快刀分切素粽餡料。（王文吉攝）

台中負責2萬5千顆素粽，所需的食材費用約40萬左右，光米的部份就需要444斗。（王文吉攝）

拌炒組頂著火爐高溫，拌炒糯米至半熟。（王文吉攝）

65歲助念團長林瑞永一手張羅食材，並緊盯各組進度。（王文吉攝）

蒸煮組將素粽搬到鍋爐上蒸熟。（王文吉攝）

台中本願山彌陀講堂連續10年義賣愛心素粽，幫助遊民之家、獨居長者、育幼院及安養中心等。由於今年響應認購的信眾再創高峰，本願山動員台中、台南計300餘位人力，將製作3萬5千顆素粽，預計連包6天，志工在包粽過程不忘誦唸佛號，希望吃到的人都能獲得祝福。

「米沒有了」、「趕快補粽葉」、「粽子熟了，快換下一籠」，本願山在台中、台南兩地動員300餘位志工，分為粽葉、備料、拌炒、包粽、蒸煮等組別，全力趕包素粽，預計6天完成3萬5千顆粽，今年特別提供北部粽及南部粽。

為廣植福田，本願山向社團、宮廟及公部門調查受眾對象，志工們包出的素粽從早年的1萬顆、2萬顆，到今年已經來到3萬5千顆; 65歲助念團長林瑞永一手張羅食材，並緊盯各組進度，他表示，台中負責2萬5千顆素粽，所需的食材費用約40萬左右，光米的部份就需要444斗。

信願法師到場感謝志工團共襄盛舉，並叮嚀在洗粽葉、備料及包粽的過程，不要忘記誦唸佛號，藉此祝福吃到的人都能獲得健康快樂。信願法師表示，佛門除了重視個人修行，也要廣利眾生、透過愛心素粽義賣，啟發人性善良、光明的一面，善款將全數用於幫助弱勢。

本願山表示，愛心素粽共有鹹粽及鹼粽，雖物價連年攀升，但仍維持每顆30元及25元，每串10顆。義賣日期自即日起至6月4日，提供宅配服務，由民眾自付運費。

(中時 )