促轉會宣布，從6月起將針對中正紀念堂等威權象徵，陸續提出處理策略，還要針對相關檔案進行解密工程。國民黨文傳會顧問唐德明31日指出，這件事情看似無足輕重，但卻是民進黨2020年總統大選輔選策略中最重要的一塊拼圖，可以說促轉會的這個宣布，已經正式吹響公權力積極為民進黨輔選的號角。

唐德明指，從今年年初開始，黨產會配合某些特定媒體，幾乎每周一爆，像是中廣與帝寶、地方黨部房產土地、婦聯會資產，甚至還在官方臉書上用《全民都是你爸媽》來影射國庫通黨庫，利用各式各樣的陳年舊案，以及不清不楚的影射攻擊，企圖把國民黨的過去，形塑成無法無天的惡劣政黨。

另外，唐德明提到，促轉會也不遑多讓，雖然沒有主委、副主委，卻依然可以違法運作，利用各種行政作為，影射國民黨不公不義。像是撤銷司法有罪判決，強調國民黨過去的司法迫害，但事實上其中有多人同時列名中共英烈碑之上，背後的算計令人匪夷所思。

同時，還有拍攝所謂的紀錄片，公布校園監控者內幕，無視國民黨早就退出校園的事實，以及媒體爆料民進黨資深立委管碧玲，向教育部索取全台國立大學及部分私立大學學生會會長個資這種介入校園的事實；還有就是主觀認定所謂的政治檔案，而且強制收歸國有，企圖從中擷取不利國民黨的紀錄，持續不間斷地為民進黨助選。

唐德明表示，早期民進黨選舉多半以悲情取勝，但隨著政黨發展，到了陳水扁競選台北市長時期，打出了「有夢最美、希望相隨」的口號，全黨進入希望快樂的節奏；隨後的「綠色執政，品質保證」口號，更讓民進黨整體氣勢達到最高潮；但隨著眼高手低的毛病逐漸被看穿，品質保證被台灣人民看作笑話，甚至「討厭民進黨」已經成為全國最大黨，民進黨的選舉策略，似乎也只剩下負面選舉的大招了。

唐德明認為，展望2020大選，民進黨除了硬栽「親中賣台」這頂紅帽子的老招外，只剩下抹黑國民黨形象這項大絕招。所以，早早安排好黨產會、促轉會等助選機關，按表操課逐步推出各項設計好的「招數」。目的就是要把國民黨宣傳成是一個壞人組成的政黨，絕對不可以讓國民黨重返執政。

他認為，這招的高明之處在於，堂而皇之地用公權力助選，卻讓任何人都不能說他們是在玩陰謀，因為他們可是藉著公權力赤裸裸地搞陽謀，讓台灣人民在不知不覺中厭惡國民黨，就算含淚也還是要把票投給民進黨。這招有沒有效？絕對有效，而且從過往的經驗來看，可以算是成效卓著。曾經有人把台灣的選舉簡化成「奇蒙子」的選舉，是一種感覺、一種氛圍的選擇。明明現階段所有國民黨的候選人，都沒有參與過以往的歷史，也沒有能力為過去那段剪不斷、理還亂的歷史負責，但民進黨就是要把它劃上等號，即使造成社會衝突對立也在所不惜。

唐德明批評民進黨，為了選舉利益，可以不顧台灣正面提升的力量逐漸消散，寧願千方百計地打濫仗，也要牢牢掌握執政權，即使台灣日漸向下沉淪也毫不在乎。面對這種權力欲望薰心的政黨，以及無所不用其極的選舉招數，台灣人民必須睜大眼睛，因為台灣的未來就在每一個選民手中，「是要向上提升？還是向下沉淪，台灣人民必須心頭拿準主意，不要再被民進黨唬弄了。」

(旺報 )