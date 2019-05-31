Paul Smith MIB系列，A Suit To Travel In成套黑色抗皺西裝，5萬8500元。（Paul Smith提供）

Paul Smith MIB系列，MIB造型鈕釦白色襯衫，1萬6300元。（Paul Smith提供）

Paul Smith MIB系列，墨鏡圖騰黑色領帶，7300元。（Paul Smith提供）

Paul Smith MIB系列，MIB環形Logo袖扣，5800元。（Paul Smith提供）

Paul Smith MIB系列，MIB環形Logo胸針，2800元。（Paul Smith提供）

Paul Smith MIB系列，女裝外星人衛衣，2萬1300元。（Paul Smith提供）

Paul Smith MIB系列，造型鈕扣白色Polo衫，1萬800元。（Paul Smith提供）

Paul Smith MIB系列，電繡外星人襪（藏青），1800元。（Paul Smith提供）

在電影《MIB星際戰警™：跨國行動》化身探員的「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、與泰莎湯普森（Tessa Thompson），總穿著一身勁黑西裝出任務，合身帥氣的西裝其實出自設計師Paul Smith與服裝團隊聯手打造。搭上電影6月12日上映，Paul Smith推出膠囊系列，全系列由外星人、電影中的各式象徵符號打造而成，涵蓋男裝、女裝，男士及女士的襯衫鈕扣俏皮地換上墨鏡、外星人與MIB環形Logo，不僅有正裝，還有外星人抽繩連帽上衣與衛衣等休閒選擇。

Paul Smith以著名的西裝系列「A Suit To Travel In」為主軸，替電影量身打造勁黑成套西裝，內襯鋪上顏色繽紛的外星人，每一件西裝外套的袖口縫上一顆首次出現於《MIB星際戰警™：跨國行動》的環形Logo釦子，穿上身彷彿就化身成特務。

Paul Smith先生汲取系列電影中出現的各種重要元素，結合品牌經典，呈獻一系列吸睛配件單品。繫上一條印有墨鏡圖騰的黑色領帶，胸前放置一塊外星人圖案口袋巾或於領間隨性的披掛一條外星人薄圍巾，從口袋中拿出初登場的MIB環形Logo鈔票夾、外星人短夾，依照心情搭上多色電繡外星人襪，處處都充滿特務色彩。

(中時 )