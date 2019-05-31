清涼一下泳起來 彰化北斗區學童樂當水中蛟龍 17:142019/05/31 中時 謝瓊雲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彰化縣北斗區14所小學60名學童上午在明道大學游泳池比泳技。（謝瓊雲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣議員杯游泳比賽已連續舉辦近10年，讓北斗區學童中程游泳能力明顯提升。（謝瓊雲攝） 彰化縣議員杯游泳比賽已連續舉辦近10年，讓北斗區學童中程游泳能力明顯提升。（謝瓊雲攝） 孩子們，泳起來！2019年議員盃游泳邀請賽，31日上午9時在明道大學展開競技，共有60名北斗區14所國小學童報名參賽。比賽結果，北斗國小、田尾國小和萬來國小分別拿下團體組前三名。 縣議員劉淑芳表示，水上若能稱蛟龍，陸地可以當英雄；游泳是最佳的全身運動，她每年爭取舉辦學童游泳邀請賽，希望藉此推廣游泳風氣，提升青少年游泳能力，進而培養自救救人。 劉淑芳指出，回首過去近10年來的比賽成果，確實也已落實向下紮根，達到教育部提升學生中程游泳能力的計畫目標。 (中時 ) #游泳 #國小 #學童 #北斗 #提升 也許您會感興趣 推薦閱讀 東門國小與六龜國小生合作慶收割稻作 00:092019/05/27 生活 22歲奧運金牌游泳名將錯過3次藥檢退役 18:552019/05/27 體育 屏縣學校游泳池僅10座 國小選手克難練習 09:242019/05/28 生活 睽違半世紀 冬山國小躲避球奪冠 14:112019/05/28 生活 3成國中小學生過重 教育部推85210健康密碼 11:092019/05/29 生活 淚笑交織 不一樣啦啦隊競賽彼此加油互相感動 12:382019/05/29 生活 永安國小校狗伴童讀書 學生幫忙洗香香 07:292019/05/30 生活 跨越智能障礙 用體能找回自信 04:102019/05/30 地方新聞 南市國小學童潔牙觀摩 35校學童比護牙 21:512019/05/30 生活 生活熱門新聞 捷運哪線多正妹？老司機曝必選這2條 網跪了 - 生活 誰拒回復公教年資補償金？教團點名綠4影武者 - 生活 攝護腺出問題？醫：跟性生活有關 - 生活 國中生寫新詩「韓流」奪第一 校方：尊重學生創作能量 - 生活 - 中時 30年回憶掰了！天母麥當勞6／21熄燈 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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