彰化縣議員杯游泳比賽已連續舉辦近10年，讓北斗區學童中程游泳能力明顯提升。（謝瓊雲攝）

彰化縣議員杯游泳比賽已連續舉辦近10年，讓北斗區學童中程游泳能力明顯提升。（謝瓊雲攝）

孩子們，泳起來！2019年議員盃游泳邀請賽，31日上午9時在明道大學展開競技，共有60名北斗區14所國小學童報名參賽。比賽結果，北斗國小、田尾國小和萬來國小分別拿下團體組前三名。

縣議員劉淑芳表示，水上若能稱蛟龍，陸地可以當英雄；游泳是最佳的全身運動，她每年爭取舉辦學童游泳邀請賽，希望藉此推廣游泳風氣，提升青少年游泳能力，進而培養自救救人。

劉淑芳指出，回首過去近10年來的比賽成果，確實也已落實向下紮根，達到教育部提升學生中程游泳能力的計畫目標。

(中時 )