以一曲「I Believe I Can Fly」爆紅的美國男歌手勞凱利（R.Kelly）犯下性侵罪行，最新進度是他被追加11項性侵與性虐待罪，加上之前被檢察官以10項性侵未成年少女罪名起訴，將面對21項性罪行指控。

11項新指控中有4項被列為加重刑事性侵犯罪行，如果被判以有罪，勞凱利將面臨6至30年牢獄之災。他必須在一周內親赴法庭面對指控。

(中時 )