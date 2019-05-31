勞凱利被追加11項指控 最高30年牢獄之災 16:502019/05/31 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 勞凱利一周內必須親赴法庭。（翻攝自網路） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 以一曲「I Believe I Can Fly」爆紅的美國男歌手勞凱利（R.Kelly）犯下性侵罪行，最新進度是他被追加11項性侵與性虐待罪，加上之前被檢察官以10項性侵未成年少女罪名起訴，將面對21項性罪行指控。 11項新指控中有4項被列為加重刑事性侵犯罪行，如果被判以有罪，勞凱利將面臨6至30年牢獄之災。他必須在一周內親赴法庭面對指控。 (中時 ) #勞凱利 #RKelly 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 林瑞陽發福走鐘？這張照太嚇人「以為是張庭奶奶」 - 新聞 姚立明失言韓粉砲轟 名嘴批：顛倒是非 - 娛樂 37歲仍未婚！張韶涵霸氣洩感情觀：可以買到的東西不叫真愛 - Styletc 樂時尚 恭喜！夏于喬閃嫁導演 深V婚紗絕美解放事業線 - 娛樂 羅友志爆某政治人物千人斬 癡情女淪玩物獄中發瘋 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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