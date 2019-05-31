國營企業台灣菸酒公司不僅為財政部國營事業上繳盈餘龍頭，整體採購總額也是排行財政部所屬事業首位，年度採購總額逾新臺幣200億元，參與招決標廠商達3000餘家，影響國家經濟甚鉅。甫上任二個多月的董事長丁彥哲，為積極建構公司優質採購文化，對外提升公司誠信企業形象，並培養採購人員正確觀念，日前特別舉辦「採購業務研習暨策進座談會」。

這場座談會是台酒和台北地方法院檢察署檢察官合作舉辦，國營企業結合司法機關共同推升公司誠信治理之價值，非常有意義。座談會上午安排專業採購課程講授，下半場由台北地檢署王俊棠檢察官針對「採購倫理與相關法令」進行專題講座，以增進台酒公司上百位採購工作相關人員必備業務知能及職務倫理道德，建立正確採購法紀觀念與工作準則。

總經理黃及時於綜合座談場合，也請王俊棠檢察官、行政院公共工程委員會企劃處陳尤佳處長、財政部採購稽核小組委員陳照炯等與會，透過雙向溝通交流，使座談會激盪出更多元的意見反饋，凝聚出與會全體採購人員之共識。

會中丁彥哲董事長更帶領台酒公司一級主管人員共同簽署反貪宣言，以具體行動明確宣示國營事業追求卓越的採購作業品質及效率，健全優質採購環境之決心，並表示國營公司應肩負起帶頭成為誠信企業之榜樣，公私部門共同協力反貪的重要推動力量，以落實社會大眾對於廉能政府更殷切的期待。

(中時電子報)