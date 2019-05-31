周采詩在夯劇《我們與惡的距離》中飾演人權律師的妻子，將溫柔堅韌的家庭主婦角色詮釋得絲絲入扣。劇中挺著大肚子的她在殺青後不久也懷孕，寶寶「候里榭」即將在下個月報到。她接受《嬰兒與母親》雜誌訪問提到，雖然曾在《我》劇中扮演孕婦，但這段經歷對她的幫助並不大，「拍戲頂著假肚子跑來跑去覺得挺有趣，實際懷孕後才發現孕婦承受的身心壓力不是普通的大」。

神經大條的她懷孕以後仍牽著愛犬四處趴趴走，甚至會在遛狗時跟著狗跑，因此動了胎氣。「當時半夜起床上廁所，剛坐起來就感覺大腿濕濕黏黏，伸手一摸發現滿手都是鮮血。」這次出血一直持續到懷孕滿3個月，她不得不躺在床上安胎。周采詩長嘆一口氣「那段時間每天都覺得生不如死。」

懷孕期間接連被孕吐、胃酸逆流折磨，周采詩有胃口的時間少之又少，難得浮現食慾，她第一個想到的就是母親做的家常菜。「我媽是瀋陽人，她做的蔥燒排骨、毛豆炒豆干都是北方口味，但台北餐館這種家常小炒很難找到」。在遍尋不得的情況下，周采詩決定自己動手做，沒想到才打電話回家問食譜，隔天就收到媽媽從台中快遞上來親手做的獅子頭，「一早開門看到滿滿一盒獅子頭超感動，一口氣吃了6顆。」

離卸貨只剩1個多月，從剛開始產檢只看到米粒大的胚胎，到後來明顯感覺肚子裡的小人兒在活蹦亂跳，周采詩愈來愈有當媽媽的實感，不過她也坦承自己其實還沒完全準備好扮演母親的角色，「直到現在我都怕自己不夠成熟，沒有足夠的能力去教育小孩。」

不同於一般準媽媽會幻想孩子出生可愛的模樣，周采詩只希望候里榭能乖一點、讓她睡久一點，畢竟孩子出生後有太多無法預期的狀況，身為媽媽只能見招拆招。是否有生第二胎的打算？她先前和老公討論過，未來計劃再生個女孩，「反正都要失去自由，多生幾個好像也沒差。」決定在卸貨後把重心回歸家庭的她，短期內會以照顧小孩為主。

(中時 )