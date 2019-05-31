麟洛鄉工程弊案 鄉長一審證據不足判無罪 16:552019/05/31 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 麟洛鄉工程弊案，前後任鄉長蔡志和(前)與李新煌皆因證據不足，一審判決無罪。(林和生翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東地檢署偵辦麟洛鄉公所工程弊案，起訴前後任鄉長李新煌及蔡志和，認定2人於2013年底至2016年9月間，疑似涉及預算金額1000萬至3000萬餘元不等的8項道路類工程採購案，合計收賄710萬元，但屏東地院法官認為證據不足，一審判決2人無罪。 (中時 ) #工程 #證據 #一審 #屏東 #工程弊案 也許您會感興趣 推薦閱讀 謝碧榮提民事訴訟案 三信商銀一審勝訴 21:522019/05/27 財經 萬年清今日每股50元新上櫃掛牌 08:582019/05/28 財經 陳其邁：絕無監聽 有證據嚴辦到底 11:182019/05/28 政治 屏議長周典論胞弟周土盛疑涉貪 聲押獲准 20:482019/05/28 社會 中鼎：2020年營收挑戰1千億 04:102019/05/30 證券．權證 美宣稱禁華為基於一定證據 陸外交部：能拿出來嗎？ 19:242019/05/30 兩岸 唐儀靜提王錦德當選無效 一審駁回 04:102019/05/31 地方新聞 土豪哥100萬交保 檢提抗告遭駁回確定 11:152019/05/31 社會 司法院通過修法 測謊不得作為證據 16:402019/05/31 社會 怒告吳子嘉 韓國瑜：吳抹黑摧毀家庭 有責任拿出證據 16:442019/05/31 社會 社會熱門新聞 韓國瑜赴北檢提告吳子嘉妨害名譽 - 社會 - 中時 獨家》離譜！國安局上校「手賤」 侵入機密電腦遭查獲 - 社會 4萬多軍公教聲請釋憲 大法官會議不受理 - 社會 - 中時 基隆鬼廟炎上！近百年古廟不明原因又起火 - 社會 - 中時 教官摟抱激吻馬尾生 柯文哲怒想「砍」人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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