屏東地檢署偵辦麟洛鄉公所工程弊案，起訴前後任鄉長李新煌及蔡志和，認定2人於2013年底至2016年9月間，疑似涉及預算金額1000萬至3000萬餘元不等的8項道路類工程採購案，合計收賄710萬元，但屏東地院法官認為證據不足，一審判決2人無罪。

(中時 )