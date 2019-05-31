國民黨新北市議員唐慧琳。 （圖／中評網）

高雄市長韓國瑜6月1日將出席在凱道舉辦的「決戰2020、贏回台灣」活動，不過國民黨新北市議員唐慧琳驚爆，有綠營支持者打算免費招待韓粉北上參加誓師大會，再反過來抹黑韓國瑜人氣，目的就是在「捧殺」韓國瑜。

高雄市長韓國瑜6月1日要出席在凱道舉辦的「決戰2020、贏回台灣」活動。根據中央社報導，不僅旅行社招攬挺韓凱道一日遊行程，國民黨多名議員也協助包車，估計當天有逾20輛遊覽車北上。

國民黨高雄市議員黃紹庭、黃柏霖等人今天受訪表示，服務處不時有尋求安排前往凱道挺韓的電話，經聯繫遊覽車，已協助安排共8輛遊覽車。不過，今天也有國民黨議員私下表達反對韓參選造勢看法，認為韓既是高雄市長就應兌現政見承諾。

另外，永久旅行社打出「挺韓凱道一日遊」行程，含車資及午晚餐盒、保險每人新台幣800元，業者陳麗容說，有400多人登記，將在當天一早出發。

國民黨新北市議員唐慧琳接受中評社訪問時爆料指出，有綠營支持者打算「免費招待」民眾到場挺韓，之後再反過來抹黑韓國瑜的動員人氣，主因就是韓國瑜是藍營強棒，要讓韓的人氣退潮，進而讓藍營分裂。

唐慧琳認為，61這場活動對韓國瑜非常關鍵，這場活動的成功與否，就會決定韓會不會在黨內初選中出線，一但讓人看到挺韓熱潮退了，韓將處於非常不利的局面。

唐慧琳也透露，現在有很多黑函在抹黑61這場活動，甚至她也收到一些消息，可能有綠營支持者佯裝熱情人士出錢，請民眾北上挺韓，到時候再反過來抹黑挺韓人潮都是動員來的。

唐慧琳強調，很多人處心積慮想讓藍營分裂，所以這場活動不是站出來挺韓國瑜這個人而已，而是挺藍軍的一個希望。

(中時電子報)