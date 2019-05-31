斥資3億元興建的雲林國民運動中心設有室內溫水游泳池、桌球室、綜合球場、羽球場、韻律教室及體適能中心等六大核心設施，7月13日將啟用並展開為期7天免費試營運，縣議員提醒縣府，營運後停車問題要未雨綢繆。

位於成大斗六分院附近雲林縣國民運動中心，耗資3億元興建，將是親民價格的親子運動場所，營運廠商凱格大巨蛋運動公司昨向縣長張麗善簡報籌備進度。

國民運動中心已經完工，進行驗收中，將設有溫水游泳池、桌球室、綜合球場、羽球場、韻律教室、體適能中心，還有幼兒體適能教室、飛輪教室、直排輪曲棍球場、攀岩場等特色設施。

縣府表示，凱格大巨蛋運動公司投資2450萬元，引進綠能智慧化的健身器材，包括360組合訓練站、懸吊訓練設備、銀髮族循環訓練站、運動傷害防護室等，並建置空氣品質監測、智能營運服務等智慧科技應用系統。

國民黨縣議員林建鴻、李明哲昨也質詢該中心何時啟用？教育處長邱孝文表示，地上5層、地下1層的硬體建設已於三月底完工，7月13日至19日中午12點至晚上8點免費試營運，27日正式營運。

議員提醒縣府附近停車位不足，要避免衍生另一個交通問題，警察局長黃勢清表示，從台北市、新北市國民運動中心的經驗得知，交通與照明都要更注意。

(中時 )