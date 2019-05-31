無過失出車禍自己離開現場 大法官認為不必負責 17:122019/05/31 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 司法院祕書長呂太郎說明釋憲結果。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 許多民眾經常會因不小心車禍擦撞後離開，因過失或輕微情形卻受到嚴苛的刑罰懲處；大法官會議認為肇事逃逸罪的「肇事」規範不明確屬於違憲，立即失效；至於一律科以1年以上、無法易科罰金的法定刑，違反比例原則，2年後失其效力。 (中時 ) #車禍 #大法官 #過失 #負責 #肇事 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統提名4名大法官 名單公布 09:542019/05/27 社會 這法官…太陽花學運罵馬英九 大法官獲提名惹議 11:192019/05/27 社會 太陽花學運後酸馬英九謝銘洋提名大法官惹議 13:432019/05/27 社會 反服貿大將受重用！4大法官接任 英派掌控釋憲權 04:102019/05/28 政治要聞 新聞透視》綠完全執政 國會審查只是橡皮圖章！選人看顏色 釋憲恐淪一言堂 04:102019/05/28 政治要聞 綠推崇適任 藍要嚴審4被提名人 04:102019/05/28 政治要聞 綠色大法官 04:102019/05/28 時論廣場 當英派大法官逼近3／4 04:102019/05/28 時論廣場 粉碎五權統帥的綠色專權 04:102019/05/29 時論廣場 藍點名3大法官被提名人不適任 17:232019/05/29 政治 社會熱門新聞 韓國瑜赴北檢提告吳子嘉妨害名譽 - 社會 - 中時 獨家》離譜！國安局上校「手賤」 侵入機密電腦遭查獲 - 社會 4萬多軍公教聲請釋憲 大法官會議不受理 - 社會 - 中時 基隆鬼廟炎上！近百年古廟不明原因又起火 - 社會 - 中時 教官摟抱激吻馬尾生 柯文哲怒想「砍」人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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