許多民眾經常會因不小心車禍擦撞後離開，因過失或輕微情形卻受到嚴苛的刑罰懲處；大法官會議認為肇事逃逸罪的「肇事」規範不明確屬於違憲，立即失效；至於一律科以1年以上、無法易科罰金的法定刑，違反比例原則，2年後失其效力。

(中時 )