《來去CHECK IN》今舉辦媒體探班，郭彥均老婆女兒也前來捧班。(中天提供)

郭彥均公主抱巴鈺。(中天提供)

中天綜合台《來去CHECK IN》每週日晚間9點播出，由郭彥均、巴鈺聯手主持，節目主推「兩天一夜不嫌少、三天兩夜不嫌多，一生一定要住一次！」的旅宿，挖出最強CP值的飯店民宿，並附上一條龍的行程規劃，從住宿延伸至美食、玩樂，帶領觀眾走透透。《來去CHECK IN》今(5/31)來到位於微風信義46樓，堪稱台北最高吃到飽餐廳「饗饗INPARADISE」錄影，並首次開放媒體探班，看到餐廳琳瑯滿目的精緻美食，郭彥均、巴鈺直呼：「這是我吃過最高級、最奢華的Buffet！」

郭彥均、巴鈺首度一搭一主持，接下節目主持棒前，兩人不知道搭檔是誰，但主持下來兩人默契十足，巴鈺向郭彥均告白：「我真的很喜歡彥均哥，你的節目我都有follow，人前人後都很一致，也很愛老婆、小孩，非常吸引人！」但也不忘揶揄郭彥均記性差，「前5秒講過的事情，他可以馬上忘記，我直到跟他合作才真正見識到！」郭彥均笑回：「她能記得我記不得的事情，很會背稿！」巴鈺得意地說：「我是背稿王，你不覺得我們像夫妻一樣，可以互補嗎？」郭彥均受不了吐槽：「妳有家庭，我也有家庭啊！」巴鈺解釋：「我是指人的關係都在互補，我們可以合成一個圓！」兩人無厘頭的對話逗得現場哈哈大笑。

郭彥均是圈內知名的寵妻魔人，今天老婆、小孩也到場探班，郭彥均打趣說：「因為跟巴鈺合作，只要她（老婆）能來就會來，如果到外地錄影，老婆每天晚上也都會視訊！」被問到老婆擔心哪一點？巴鈺立刻在身體上比劃，故作正經說：「總共有『三點』，看她擔心哪一點？」惹得現場大爆笑。

不過巴鈺加碼爆料，與郭彥均合作後，「看到大嫂出現次數頻繁」，郭彥均連忙說：「老婆還好，她知道在玩！」巴鈺也笑回：「出來賺錢就是逢場作戲，為了女兒未來，你也只好陪笑！」由於節目中兩人互動頻繁，還一起泡湯、搓背，被問到老婆會不會介意？郭彥均說：「我老婆說不要接吻都可以！」巴鈺神回：「所以接吻以外的事情都可以？人也太好了吧！還是家裡真的很缺錢？」笑翻全場。更多精彩內容請鎖定每週日晚間9點中天綜合台《來去CHECK IN》。

(中時電子報)