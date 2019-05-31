柳賢振拿下第8勝，自責分率1.48為全大聯盟最佳。（美聯社）

韓籍道奇強投柳賢振今日繳出先發7.2局僅被敲4支安打、送出7次三振的好投收下本季第8勝，自責分率從1.65降至1.48為全大聯盟最佳。除此之外在大聯盟打拚的其餘3名韓籍選手，洛磯的吳昇桓、遊騎兵的秋信守和光芒的崔志萬都有好表現。

柳賢振目前儼然成為道奇的王牌投手，目前已拿到6連勝、本季8勝1敗，先發11場比賽中，都不會讓對手得到超過2分，穩居國聯勝投王及自責分率王，五月成績更是拿下5勝0敗、自責分率僅0.59的鬼神成績，精準的控球與穩定的表現讓他有望競爭賽揚獎。

除了柳賢振發威拿下勝投，另一名在延長賽第10局上場中繼的韓籍投手吳昇桓，為洛磯守下一局並送出1次三振，下個半局靠隊友的再見安打幸運拿下勝投。

秋信守3局上半敲出陽春炮。（路透）

效力遊騎兵的秋信守本日4支2，在3局上半敲出陽春炮幫球隊攻下首分，雖然最後還是以2比4敗給皇家，不過秋信守2支安打是全隊中個人安打數最多的，打擊率2成99、有10發全壘打。

而今日從板凳出發、效力光芒崔志萬，代打2打席也有1發2分炮，目前打擊率2成64、有5發全壘打。

(中時電子報)