今年適逢台鐵「宜蘭線」通車百周年，鐵路局特別在6月4日推出有「機關車女王」之稱的蒸汽火車（CT273）復出載客，沿途將停靠蘇澳、冬山、羅東、二結、宜蘭及礁溪等6個車站，讓旅客一同回味宜蘭線的百年風華，宜蘭市長江聰淵則捐出限量紀念紅露酒，當天CT273蒸汽火車下午駛抵宜蘭火車站時，搭乘的遊客可參加紀念酒套圈圈活動，只要準確套中，即可將紀念酒帶回家。

配合宜蘭線通車100年，鐵路局今年特別規畫慶祝活動，除了安排CT273蒸汽火車再次在蘭陽平原的鐵道奔馳，讓旅客一同緬懷早年的鐵道歲月，細細欣賞沿途景觀及車站的變遷，另邀請中、日鐵道業者貴賓及旅客共同參與，沿途的6個停靠站也各自舉辦多樣的慶祝表演活動，行銷鐵道及地方特色。

宜蘭市長江聰淵表示，配合台鐵宜蘭線通車百年活動，市公所除了提供紀念酒套圈圈活動，另邀請《中國好歌曲》第二季第五期八強入圍的游怡婷在現場演出，與宜蘭市吉祥物「宜蘭熊讚」互動同樂，也將贈送平安護佑翡翠等禮品給當天的乘客當紀念，市公所與台鐵熱情邀請大家一起搭乘蒸汽火車，體驗鐵路的文化及變化。

蒸汽火車乘車票已經在鐵路局郵輪式列車訂票系統開放預訂，相關時刻、訂票資訊，可至台鐵郵輪式列車網頁公告查詢，另在活動當天上午9時起於5個車站（蘇澳、冬山、羅東、宜蘭及礁溪）同步發售各300套「宜蘭線南段蘇澳-礁溪段通車100週年紀念套票」。

(中時 )